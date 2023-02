Paura nella scuola media Bellavista in via Is Pardinas a Quartu Sant'Elena, dove la porta del bagno è caduta un testa a uno studente di 11 anni causandogli un leggero trauma cranico e tre giorni di cure.

È successo all'ultima ora delle lezioni. Il ragazzo ha chiesto di andare un bagno, è uscito e la porta dei servizi igienici gli è caduta addosso. La scuola per precauzione ha chiamato l'ambulanza.

Il giovane accusava mal di testa, dolore alle gambe e nausea. «Io mi domando», ha detto la mamma del ragazzino, Rosalba Delfino, «bisogna aspettare qualcosa di peggio per far sì che le scuole siano messe in sicurezza? A scuola si ride, si studia, si gioca, può capitare che ci si faccia anche male ma una porta in testa no, non deve più succedere!».

Dagli uffici del Comune fanno sapere di essere a conoscenza della situazione e che «si sta intervenendo».

