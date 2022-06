Gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto due uomini, padre e figlio, per il reato di estorsione.

L’indagine è iniziata dopo che la vittima, ormai indebitata e costretta a richiedere prestiti e terrorizzata per le ripetute minacce, ha trovato il coraggio di sporgere denuncia, raccontando un incubo che durava ormai da anni e le vessazioni che l’avevano costretto a versare in totale 9.000 euro, quale “risarcimento” per presunte offese subite.

Gli agenti si sono così appostati all’interno dell’abitazione della vittima e hanno fermato i due uomini mentre ricevevano l’ennesima somma di denaro.

Padre e figlio sono così stati tratti arresto e condotti nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

