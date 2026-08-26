Ruba due telefoni al Poetto, poi aggredisce i carabinieriUn giovane di 23 anni algerino è stato arrestato. Rintracciato grazie a un elicottero che sorvolava la zona
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Un 23enne algerino è stato arrestato dai carabinieri a Cagliari dopo il furto di due telefoni cellulari avvenuto nel pomeriggio di ieri nella spiaggia del Poetto.
I carabinieri sono stati allertati dai bagnanti, l’uomo è stato rintracciato anche grazie all’aiuto di un elicottero del nucleo elicotteri dei carabinieri di Elmas che stava perlustrando la zona.
Il 23enne è stato condotto caserma in via Nuoro in attesa di giudizio. In serata però ha minacciato e tentato di aggredire i carabinieri.
Alla luce della nuova condotta, il ventitreenne è stato nuovamente arrestato, questa volta per i reati di resistenza, violenza o minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.