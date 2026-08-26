Una nuova finestra sulla storia di Siurgus Donigala si apre con l’apertura al transito del tratto di strada di Piazza Nuraghe. È nuovamente possibile, infatti, osservare dall’esterno una porzione degli importanti scavi archeologici, tuttora in corso, del sito di Su Nuraxi, situato a ridosso della chiesa di San Teodoro.

Fino a poco tempo fa del complesso era visibile soltanto una monotorre. Le indagini archeologiche stanno invece restituendo un insediamento ben più articolato e di grande interesse, capace di raccontare secoli di storia e una lunga continuità abitativa.

L’area non fu infatti frequentata soltanto durante l’età nuragica. Le evidenze emerse dagli scavi testimoniano una presenza e un ruolo significativo anche in epoca romana e bizantina, fino ad arrivare al Tardo Medioevo.

Un arco temporale molto ampio che rende il sito particolarmente prezioso per la ricostruzione della storia del territorio. «L’apertura di questo tratto di Piazza Nuraghe ci permette di restituire alla comunità e ai visitatori una prima possibilità di vedere da vicino un patrimonio che sta emergendo giorno dopo giorno», sottolinea il sindaco Antonello Perra. «Su Nuraxi rappresenta una testimonianza importante della nostra storia e gli scavi ci stanno consentendo di comprendere quanto questo luogo sia stato centrale per il territorio nel corso dei secoli. È un patrimonio che dobbiamo conoscere, valorizzare e tutelare, perché può diventare anche una risorsa per la crescita culturale e turistica di Siurgus Donigala».

I lavori archeologici proseguono e potrebbero restituire ulteriori elementi utili a comprendere l’organizzazione dell’insediamento e le diverse fasi della sua frequentazione. Intanto, la possibilità di osservare gli scavi dall’esterno costituisce un primo passo per riportare questo luogo al centro dell’attenzione della comunità.

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