Quartu, nuova vita per le strade distrutte dalle radici: arriva l'asfalto in via Botticelli e in via CimabueUn intervento atteso da circa quindici anni dai residenti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Quando hanno visto arrivare le macchine bitumatrici quasi non credevano ai loro occhi. Per troppo tempo, quasi 15 anni, i residenti nelle vie Cimabue, Eleonora d'Arborea e Botticelli a Quartu, hanno dovuto fare i conti con strade completamente distrutte dalle radici degli alberi che avevano sollevato la pavimentazione, creando una sorta di montagne russe. In alcuni casi le radici erano arrivate persino dentro i cortili delle abitazioni.
Quando ormai avevano perso le speranze è arrivato prima l'intervento di abbattimento degli alberi poi quello di stesura del nuovo bitume. Adesso la speranza è che l'intervento sia risolutivo e che le radici non possano più creare danni. L'intervento in queste strade, rientra nel quinto lotto di rifacimento degli asfalti per un importo di 4 milioni e 200 mila euro. ne fanno parte anche le vie Sant’Antonio, Sicilia, Cagliari, Giotto, De Gasperi, Irlanda, Manzoni, Merello, due tratti di via Marconi laddove l’asfalto è sprofondato, Principessa Yolanda, Pizzetti, Siena, Roma e Giotto. E ancora nel litorale le vie San Giovanni, Degli Ontani, Mar Egeo, il tratto iniziale di via Marco Polo, alcuni tratti di via Tharros.
È previsto anche il rifacimento del manto ecologico in via Don Giordi, ingresso del Molentargius. In alcune strade prima degli interventi si è costretti ad attendere che Isgas chiuda i cantieri aperti per la ricerca della perdita idrica finita nella rete del gas. Ancora diversi gli scavi , soprattutto in via Porcu e San Francesco che stanno creando enormi disagi a residenti e automobilisti.
Giorgia Daga