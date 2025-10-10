Ha minacciato il datore di lavoro, puntandogli contro una pistola. Un 44enne di origini portoghesi ma residente a Cagliari è stato arrestato dai carabinieri per minaccia aggravata e detenzione di arma clandestina. Sequestrata una pistola calibro 6,35 con numero di matricola cancellato.

A fare scattare le indagini dei carabinieri della Compagnia di Quartu è stata la denuncia di un 72enne amministratore di un'azienda che lavora nell'edilizia di Quartu Sant'Elena.

L'uomo ha raccontato di avere avuto una discussione sul posto di lavoro con il 44enne che non si sarebbe limitato alle minacce verbali, ma avrebbe anche puntato contro di lui una pistola, prima di allontanarsi. Ricevuta la denuncia, i militari hanno avviato tutte le verifiche, risalendo all'identità dell'autore.

Il 44enne non ha una dimora fissa ed è stato rintracciato a bordo della propria auto. Perquisendo la macchina i carabinieri hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 6,35 marca Star, con la matricola cancellata, completa di munizioni. L'arma e le cartucce sono state sequestrate e saranno inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche per i successivi accertamenti balistici. Il 44enne è stato arrestato e adesso si trova nel carcere di Uta.

