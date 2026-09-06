Quasi un mese senza connessione internet. A Mandas il disservizio continua a creare pesanti difficoltà a cittadini e attività commerciali, con ripercussioni che, giorno dopo giorno, diventano sempre più evidenti anche sull’economia locale.

A denunciare la situazione è il sindaco Umberto Oppus, che per la quarta volta in poche settimane ha formalizzato una nuova segnalazione, chiedendo anche l’intervento urgente del Prefetto. «Dopo così tanto tempo di assenza di connessione internet sono evidenti i danni all’economia locale e alla vita quotidiana dei miei cittadini», scrive il primo cittadino. Il disservizio riguarda diverse utenze private e attività commerciali del paese. Per gli esercenti le conseguenze sono particolarmente pesanti: i terminali Pos non funzionano, rendendo impossibile accettare pagamenti elettronici, mentre risulta bloccata anche la trasmissione telematica dei corrispettivi fiscali all’Agenzia delle Entrate.

I disagi coinvolgono inoltre decine di famiglie residenti in diverse zone di Mandas. Alla base del problema, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, ci sarebbe un allagamento dei cavi. Il sindaco sollecita una soluzione immediata, anche provvisoria, in attesa dell’intervento strutturale. «Nel 2026 si possono allestire anche delle situazioni temporanee per risolvere il problema in attesa della situazione strutturale», sottolinea Oppus.

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