Auto prende fuoco durante la marcia: galleria della nuova 125 invasa dal fumoIl rogo nel tunnel di Murtineddu domato da una squadra partita dal comando di viale Marconi
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Spettacolare intervento dei vigili del fuoco questa mattina poco dopo le 6,30 nella galleria Murtineddu, sulla nuova statale 125, per l'incendio di un'auto divampato proprio all'interno del tunnel.
Per ragioni ancora da chiarire un veicolo ha preso fuoco proprio mentre stava attraversando la galleria, con il fumo che ha causato più di un problema.
Una squadra di vigili del fuoco partita della caserma di viale Marconi è riuscita rapidamente a domare le fiamme e mettere in sicurezza il traffico lungo la 125.
Avviati i controlli per verificare eventuali ulteriori danni.
Francesco Pinna