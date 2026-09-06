Misteriosa aggressione nella notte a Sestu, nei pressi della chiesetta campestre di San Gemiliano, dove è in corso la grande festa dedicata a uno dei santi più amati e venerati della zona.

L'allarme è scattato intorno alle 2.30, quando la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze dopo la segnalazione di alcune persone rimaste ferite nel corso di un'aggressione con pestaggio. Si è parlato anche di un accoltellamento, ma quando soccorritori e personale sanitario hanno raggiunto la zona non hanno trovato nessuno.

Non è ancora chiaro se sul posto siano state rinvenute tracce di sangue riconducibili alla presunta aggressione. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, tutto sarebbe accaduto mentre l'area del santuario e la vicina pineta si stavano progressivamente svuotando delle migliaia di fedeli e visitatori che avevano partecipato agli spettacoli della seconda serata della festa. Per motivi ancora da chiarire, sarebbe scoppiato un violento diverbio tra alcuni cittadini stranieri e alcuni sardi.

Nel corso della lite, uno dei nordafricani avrebbe ferito lievemente con una lama un'altra persona. Subito dopo sarebbe stato disarmato e picchiato con violenza. Alcuni presenti hanno quindi chiamato il 118 e la centrale operativa ha inviato sul posto le ambulanze. Al loro arrivo, però, sia la persona che sarebbe rimasta ferita dalla coltellata sia l'uomo che sarebbe stato disarmato e picchiato si erano già dileguati.

I carabinieri della stazione di Sestu hanno effettuato accertamenti per oltre un'ora e mezza nel tentativo di individuare i protagonisti e ricostruire con precisione quanto accaduto, al momento senza esito.

Nel corso della notte, inoltre, non risulta che persone con ferite compatibili con un'arma da taglio o con lesioni riconducibili a un pestaggio si siano presentate al pronto soccorso. Resta quindi da chiarire l'esatta dinamica dell'episodio e, soprattutto, l'identità delle persone coinvolte.

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