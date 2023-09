Dopo il no dei giorni scorsi , la Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli, ha autorizzato le iniziative previste per la festa di Santa Maria di Cepola a Quartu.

Quindi stasera ci sarà alle 21,30 il concerto di Marco Carta, domani quello di Tonio Pani e dei Nur, domenica la tribute band dei Queen e lunedì Alessandro Pili con il suo sindaco di Scraffingiu annullato mercoledì.

Il Comitato ha presentato la documentazione mancante e da qui la concessione delle autorizzazioni a patto però che siano rispettate tutte le norme di sicurezza. Ossia: ingresso consentito in piazza solo a 900 spettatori e Polizia locale pronta a chiudere viale Colombo nel caso si presentassero molte persone nell'area attorno allo spazio del concerto.

Le norme saranno valide per tutte le serate. Il Comitato dovrà dotarsi di un contapersone e in caso di mancato rispetto delle norme la festa sarà subito bloccata.

