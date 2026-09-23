La storica chiesetta di San Pietro di Ponte, incastonata nel cimitero monumentale di via Marconi, apre le porte ai visitatori dopo il restauro conservativo concluso di recente, finanziato da Comune e Ministero della Cultura.

L’appuntamento è per sabato 26 settembre, promosso dalla Soprintendenza archeologia, in collaborazione con il Comune e lo Studio Dmc, in occasione delle Giornate europee del patrimonio in programma nel weekend: spazio a visite guidate con partenza alle 10, 11 e 12, secondo un percorso itinerante in cinque tappe che unisce la storia, la materia e le sfide del cantiere.

Dopo l'introduzione da parte dell'assessore comunale ai Lavori pubblici Antonio Conti e l'approfondimento sulle Giornate Europee a cura dell'architetto Stefano Montinari, funzionario della Soprintendenza, il pubblico verrà guidato attraverso un itinerario ricco di contributi scientifici di tecnici e esperti di storia che hanno lavorato al restauro. Per Montinari «la restituzione della chiesa di San Pietro di Ponte rappresenta un traguardo di altissimo valore per la tutela del patrimonio culturale del territorio. L’efficace sinergia tra enti locali, ministero e professionisti ha consentito di superare importanti criticità conservative, salvaguardando un’architettura tardo-romanica e gotica di grande pregio”.

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