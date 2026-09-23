Il Comune di Esterzili aderisce al percorso avviato dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la nuova candidatura all’Unesco Global Geoparks Network. La giunta comunale, con la deliberazione del 17 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato il Memorandum of Understanding (MoU) che coinvolge complessivamente 25 comuni sardi. L’obiettivo è creare una rete territoriale integrata capace di valorizzare il patrimonio geologico, ambientale, storico e culturale dell’Isola e superare la criticità rappresentata dalla non contiguità delle attuali aree del parco.

Esterzili farà parte dell’area del Sud-Est Sardegna, insieme a Orroli, Nurri, Escalaplano e Villanovatulo. Il progetto prevede iniziative comuni per turismo sostenibile, escursionismo, educazione ambientale, valorizzazione del patrimonio e progettazione europea. Ogni comune aderente contribuirà con mille euro all’anno alle attività del progetto. Il MoU avrà una durata di cinque anni, rinnovabile per altri cinque.

La firma dell’accordo sarà accompagnata dalla costituzione dell’assemblea generale dell’Aspiring Unesco Geopark e di gruppi di lavoro politici e tecnici.

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