Un nuovo servizio a disposizione dei cittadini per rendere più semplice l’accesso ai servizi digitali pubblici e privati. Il Comune di Villa San Pietro ha attivato uno sportello di facilitazione digitale, pensato per offrire assistenza gratuita e personalizzata a chi ha bisogno di supporto nell’utilizzo degli strumenti e dei servizi online.

Lo sportello mette a disposizione della popolazione una serie di servizi, dall’utilizzo degli strumenti digitali di base all’accesso al CUP web, fino all’attivazione di SPID, CIE e CNS. Gli operatori potranno inoltre fornire supporto per i pagamenti online e per l’attivazione di e-mail e PEC, accompagnando gli utenti nelle diverse procedure.

Il servizio è disponibile presso la Biblioteca comunale di via Roma 9. Lo sportello è aperto il lunedì dalle 15 alle 18, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13.

L’iniziativa punta a ridurre le difficoltà legate alla crescente digitalizzazione dei servizi e a favorire una maggiore autonomia dei cittadini nell’accesso alle piattaforme online, agli strumenti di identificazione digitale e alle procedure telematiche.

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