Sestu, sfondato il finestrino di un’ambulanza: «Mezzo fermo, potrebbe servire a te o ai tuoi cari»Atto vandalico contro il veicolo di soccorso di Sardegna Solidarity, l’amarezza dei volontari
Atto vandalico messo a segno nella notte contro un’ambulanza dell’associazione di volontariato Sardegna Solidarity di Sestu.
«Non so se sia stata la noia, divertimento o altro», spiega uno dei rappresentanti dell’ente che collabora con il 118, «ma esistono tanti modi, anche fare del volontariato in ambulanza sarebbe stata la cura per te».
Ma rompere il vetro dell’ambulanza «per prendere un libretto e buttarlo via?», dice rivolgendosi al vandalo, «cosa pensavi di trovare? Stai bloccando un mezzo di soccorso che, strano destino, poteva servire a te oppure per qualcuno a te caro. Non ci sono parole».
(Unioneonline/E.Fr.)