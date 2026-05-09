Abbanoa, lavori nell'acquedotto Campidano: disagi in vista in diversi comuniLa società: martedì possibili cali di pressione e interruzioni temporanee. L'erogazione dell’acqua sarà garantita dalle scorte nei serbatoi
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Per la giornata di martedì 12 maggio le squadre di Abbanoa hanno in programma alcuni interventi di manutenzione lungo l'acquedotto Campidano.
Nel dettaglio, i tecnici interverranno sulla condotta adduttrice in località S'Acqua Sassa nel territorio del Comune di Serdiana e sulla condotta adduttrice in località Is Canadesu nel territorio dei Comuni di Assemini e Sestu.
Durante le operazioni, tra le 8 e le 18.30, si verificherà una riduzione dell'approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni serviti dall'acquedotto Campidano, ovvero Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Donori, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Serdiana, Sestu, Soleminis, Ussana, Uta, Villasor e Villaspeciosa.
L'erogazione all'utenza sarà garantita dalle scorte nei rispettivi serbatoi fino al loro esaurimento, dopo il quale potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone più alte degli abitati. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori di manutenzione.
(Unioneonline/A.D)