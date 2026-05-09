Continuano a Quartu gli interventi per le messa in sicurezza dei pedoni. Un nuovo percorso per chi si sposta a piedi è stato realizzato in via La Marmora dall’incrocio con via Pola all’altezza della farmacia, un punto molto critico dove lo scenario abituale era la sosta selvaggia. L’intervento va a completare il rifacimento della segnaletica in tutta la zona tra stop, attraversamenti pedonali e linee di mezzeria ed era necessario per la sicurezza dei pedoni in una zona dove si trovano diverse attività commerciali e il mercato civico.

Nei giorni scorsi un altro attraversamento delimitato anche da dissuasori era stato realizzato in via Regina Elena da via Marconi al Comune.

Spostarsi a piedi in tutte le zone della città sta diventando un rischio enorme: colpa soprattutto di automobilisti distratti, che non rispettano le regole del codice della strada e che non si fermano davanti alle strisce, non danno precedenza, transitano ad alta velocità, spesso usando il cellulare e mandando persino messaggi mentre guidano.

La strada a più alto rischio continua ad essere il primo tratto di viale Colombo. I problemi maggiori si presentano nell’attraversamento poco prima della rotatoria all’incrocio con via Marconi. La maggior parte degli automobilisti non presta nessuna attenzione, sta tranquillamente al telefono, e non si ferma davanti a chi attraversa. Tanto che più volte sono stati chiesti gli attraversamenti pedonali rialzati.

Pericoli anche nell’incrocio tra via Marconi e via Porcu ci sono le strisce dove non si passa ad alta velocità e con scarsa visibilità.

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