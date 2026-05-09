Grande partecipazione, ieri, presso il Centro di Aggregazione Sociale, per la presentazione del ciclo di seminari “Salute, benessere e longevità”, il nuovo percorso promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa sociale Passaparola. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura della salute e dell’invecchiamento attivo, attraverso incontri gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, che accompagneranno residenti giovani e adulti per tutto il 2026.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Angelo Dessì, l’assessora alle Politiche sociali Biancarosa Meloni, la presidente della Cooperativa Passaparola Caterina Carta e Roberto Pili, presidente della Comunità Mondiale Longevità – Ierfop. L’incontro ha registrato una forte partecipazione da parte della comunità, confermando l’interesse verso un progetto che si inserisce in una visione più ampia portata avanti dall’Amministrazione comunale sul tema della longevità attiva, dell’inclusione sociale e della costruzione di una comunità sempre più coesa.

«Stiamo lavorando alla creazione di spazi sociali che preservino l’eterogeneità e favoriscano lo scambio intergenerazionale», spiega il sindaco Angelo Dessì. «Vogliamo creare occasioni concrete che permettano a tutti di vivere il paese in modo attivo e partecipato». Nel suo intervento, il primo cittadino ha inoltre annunciato che il Comune è in attesa delle ultime autorizzazioni per la realizzazione del Centro polifunzionale per gli anziani, un progetto pensato per promuovere la longevità attiva attraverso il modello del cohousing e la creazione di spazi comuni aperti alla comunità.

Il ciclo di seminari sarà curato da professionisti ed esperti provenienti da diversi ambiti — medici, nutrizionisti, farmacisti, psicologi, ingegneri e istruttori sportivi — e affronterà temi legati alla salute e alla prevenzione, all’alimentazione, alla gestione dello stress, alla mindfulness, alle tecniche di respirazione, alla stimolazione cognitiva, al rapporto tra digitale e memoria, fino agli stili di vita legati alla longevità.

“Tenuto conto dell’aumento degli over 65, dell’allungamento dell’età media e dei ritmi spesso stressanti della vita quotidiana, abbiamo pensato di organizzare un percorso dedicato alla salute, alla qualità della vita e all’invecchiamento attivo”, spiega l’assessore Biancarosa Meloni. “L’obiettivo è mettere al centro le persone e i loro bisogni, offrendo strumenti utili per mantenere corpo e mente in salute e promuovere stili di vita consapevoli”.

Nei prossimi giorni sarà reso disponibile il calendario completo degli appuntamenti previsti per il 2026 presso il Centro di aggregazione sociale.

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