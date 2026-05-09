Ha preso il via a Quartu la potatura degli alberi nei giardini delle scuole.

L'obiettivo è garantire la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi esterni. L’intervento che interesserà queste settimane di maggio e proseguirà poi durante le vacanze estive, è stato programmato per garantire ai ragazzi di stare senza rischi negli spazi all'aria aperta, migliorandone al tempo stesso anche il decoro.

La gestione delle chiome permette di eliminare rami secchi o pericolanti, aumentare la luminosità naturale e creare ambienti più ordinati e accoglienti per studenti e personale.

Queste operazioni contribuiscono anche a valorizzare il verde esistente, rendendo gli spazi più armoniosi e piacevoli da vivere durante le attività quotidiane. L'intervento, predisposto dal Comune, è affidato alla ditta Avr che ha l'appalto per la gestione del verde in città.

I cortili scolastici diventano così spazi pubblici in più da utilizzare e sfruttare, come già accade ad esempio nell'asilo di via De Crfistoforis che durante il periodo estivo diventa area verde aperta a tutti.

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