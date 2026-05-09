San Vito, prosegue per tutto il mese di maggio l'attività dell'ambulatorio AscotContinua l’erogazione di un servizio importante ma che serve per tamponare la cronica carenza di medici di base
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Prosegue anche durante il mese di maggio a San Vito l’attività dell’ambulatorio Ascot (ambulatorio straordinario di continuità territoriale) per garantire l’assistenza ai pazienti che sono rimasti senza medico di assistenza primaria dallo scorso gennaio (da quando è andato in pensione dottor Mariano Camedda, storico ed apprezzato medico del paese).
Saranno solo loro infatti - e non chi nel frattempo è riuscito a scegliere un altro medico nel territorio del Sarrabus – a potersi recare presso l’ambulatorio. I locali sono sempre quelli comunali di via Aldo Moro, al numero 50.
Anche per il mese di maggio l’Ascot seguirà un calendario un po’ a singhiozzo. Nei prossimi giorni sarà attivo il 12 (dalle 9-14 e dalle 16.30-20.30), il 14 (10-14) e il 15 (13-18). E ancora il 19 (9-14 e 16.30 20.30), il 21 (10-14) e il 22 (13-18). Infine il 26, 28 e 19 maggio.
Il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) di Muravera garantirà l’assistenza per questi pazienti sabato e domenica per le sole urgenze. Continua, insomma, l’erogazione di un servizio importante ma che serve per tamponare la cronica carenza di medici di base. I residenti, in ogni caso, attendono la nomina di un nuovo medico di base.