Undici liste, cinque legate al centrodestra e quattro al centrosinistra, più due civiche. È un’ampia scelta quella che si presenta agli elettori di Sestu per le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, ora che è scaduto il termine per presentare le candidature.

A sostegno del centrodestra, guidato da Michele Cossa, si presentano la lista civica Sestu Insieme per Cossa, i Riformatori Sardi, dove concorre anche l’attuale sindaca Paola Secci, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Sardegna al centro 20 Venti.

Quattro liste anche per la candidata del centrosinistra Michela Mura, capogruppo del PD in Consiglio Comunale, ovvero la civica RiprendiAMOci Sestu, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra.

Infine, si presenta da indipendente con la lista civica Sestu Terra Mia Antonio Manca, attualmente presidente del Consiglio Comunale. Riserbo totale poi sull’ultima lista, di cui non è noto neppure il nome, e che dovrebbe vedere a candidato sindaco Ercole Johnny Loi e tra le file dei consiglieri Marco Cinelli, che in passato è stato consigliere comunale nel gruppo dei Riformatori e inoltre costantemente impegnato nel volontariato in città. I due infatti al momento non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

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