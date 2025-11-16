Castiadas, successo per la festa de Atongiu a Olia SpeciosaA organizzare la Pro Loco col supporto del comitato dei genitori, delle associazioni e di tanti volontari
Tutta Castiadas in piazza ieri sera per la Festa de Atongiu, la festa che ha dato il via alle numerose iniziative che andranno avanti sino ai primi di gennaio.
I cittadini (ma anche alcuni turisti) si sono ritrovati a Olia Speciosa per un torneo di biliardino gigante (undici contro undici) tra castagne arrosto, panini con salsiccia e tanta musica.
«Desidero esprimere a tutta la comunità di Castiadas la mia profonda soddisfazione per la splendida serata trascorsa ieri a Olia Speciosa – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - È stata una festa ricca di sorrisi, partecipazione e condivisione».
Tantissimi i bambini, accompagnati da genitori e nonni. «Un successo – aggiunge Murgioni - sotto ogni punto di vista».
A organizzare la Pro Loco col supporto del comitato dei genitori, delle associazioni e di tanti volontari. «È solo lla prima – conclude il primo cittadino - delle tante iniziative che ci accompagneranno nelle prossime settimane e che ci condurranno verso il Santo Natale, un periodo che a Castiadas vive di tradizione, calore e partecipazione».