Tutta Castiadas in piazza ieri sera per la Festa de Atongiu, la festa che ha dato il via alle numerose iniziative che andranno avanti sino ai primi di gennaio.

I cittadini (ma anche alcuni turisti) si sono ritrovati a Olia Speciosa per un torneo di biliardino gigante (undici contro undici) tra castagne arrosto, panini con salsiccia e tanta musica.

«Desidero esprimere a tutta la comunità di Castiadas la mia profonda soddisfazione per la splendida serata trascorsa ieri a Olia Speciosa – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - È stata una festa ricca di sorrisi, partecipazione e condivisione».

Tantissimi i bambini, accompagnati da genitori e nonni. «Un successo – aggiunge Murgioni - sotto ogni punto di vista».

A organizzare la Pro Loco col supporto del comitato dei genitori, delle associazioni e di tanti volontari. «È solo lla prima – conclude il primo cittadino - delle tante iniziative che ci accompagneranno nelle prossime settimane e che ci condurranno verso il Santo Natale, un periodo che a Castiadas vive di tradizione, calore e partecipazione».

