Protagonisti della rassegna in programma sabato prossimo alle 18.30 nella chiesa di San Biagio saranno i cori polifonici di Dolianova, Canticum Novum e Psallite (che festeggiano il loro primo anno di attività), e il coro Nuova Armonia di Selargius diretti rispettivamente da Eleonora Altea, Stefania Siddi e Valeria Busu.

Un concerto con brani di musica sacra e internazionale per celebrare la patrona dei musicisti. Ingresso gratuito.

