l’evento
17 novembre 2025 alle 12:34
Voci per Santa Cecilia, sabato a Dolianova il festival di musica sacraUn concerto con brani di musica sacra e internazionale per celebrare la patrona dei musicisti
Protagonisti della rassegna in programma sabato prossimo alle 18.30 nella chiesa di San Biagio saranno i cori polifonici di Dolianova, Canticum Novum e Psallite (che festeggiano il loro primo anno di attività), e il coro Nuova Armonia di Selargius diretti rispettivamente da Eleonora Altea, Stefania Siddi e Valeria Busu.
Un concerto con brani di musica sacra e internazionale per celebrare la patrona dei musicisti. Ingresso gratuito.
