Un 45enne arrestato dai carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, nel corso dei servizi straordinari di controllo predisposti nella notte tra venerdì e sabato, in occasione della festa di Halloween.

Le manette sono scattate a Quartu Sant’Elena, dove i militari hanno notato movimenti sospetti nei pressi di una cancellata in una zona residenziale.

I carabinieri hanno subito compreso che la scena a cui stavano assistendo non rientrava esattamente nel consueto copione del “dolcetto o scherzetto”: un uomo stava infatti passando piccole confezioni attraverso il cancello della propria abitazione, ricevendo in cambio del denaro.

L’uomo è stato quindi fermato, identificato e perquisito. E sono così saltate fuori 21 dosi di cocaina pronte per la vendita, oltre a denaro contante.

Droga e soldi sono stati sequestrati, mentre il pusher – un 45enne disoccupato - è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

