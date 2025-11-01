Quartu, i “dolcetti” di Halloween erano dosi di cocaina: 45enne in arrestoL’uomo sorpreso dai carabinieri a smerciare droga durante la notte di festa
Un 45enne arrestato dai carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, nel corso dei servizi straordinari di controllo predisposti nella notte tra venerdì e sabato, in occasione della festa di Halloween.
Le manette sono scattate a Quartu Sant’Elena, dove i militari hanno notato movimenti sospetti nei pressi di una cancellata in una zona residenziale.
I carabinieri hanno subito compreso che la scena a cui stavano assistendo non rientrava esattamente nel consueto copione del “dolcetto o scherzetto”: un uomo stava infatti passando piccole confezioni attraverso il cancello della propria abitazione, ricevendo in cambio del denaro.
L’uomo è stato quindi fermato, identificato e perquisito. E sono così saltate fuori 21 dosi di cocaina pronte per la vendita, oltre a denaro contante.
Droga e soldi sono stati sequestrati, mentre il pusher – un 45enne disoccupato - è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria.
(Unioneonline)