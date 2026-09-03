Ultime due serate per la rassegna quartese ‘La luna sotto casa’. Domani 4 settembre alle 21.30 l’appuntamento è all’Ex Caserma di via Roma 30. Nello spazio culturale del centro città è in programma lo spettacolo musicale e letterario ABCDylan - Sillabario per (dis)imparare Bob, che porterà sul palco i Twist Of Fate, con Gianni Zanata (voce, chitarra, armonica), Sergio Sorresu (basso e voce), Nanni La Nasa (piano elettrico e tastiere), Giangi Pala (batteria).

È un viaggio nella poetica e nella musica tradizionale nord-americana, un percorso non convenzionale, volutamente ‘disordinato’, che esplora i mondi sonori e culturali che lo stesso Dylan ha assorbito, assimilato e riproposto nel corso di una carriera iniziata oltre sessant’anni fa. Un ‘pretesto’ per scompaginare, manipolare, raccontare e suonare il repertorio del grande autore, restituendo al pubblico la profondità e la vastità dell’universo dylaniano con un linguaggio accessibile, coinvolgente e aperto a tutte le generazioni.

Il secondo appuntamento è per domenica 6 settembre alle 21.30 in piazza XXVIII aprile. Atteso il grande del jazz con Gavino Murgia, conosciuto in tutta Europa per le sue innumerevoli e prestigiose collaborazioni. Sax, Soprano e Tenore, l’artista sarà coadiuvato sul palco da Marcello Peghin alle chitarre e Daniele Russo alla batteria e alle percussioni, per un concerto del MediterraneanTrio che parla di popoli, narrazioni e luoghi, tra suoni ancestrali e storie moderne. Un ensemble di diversa formazione musicale ma dall’impronta squisitamente jazzistica, per inediti ed evocativi scenari da cui affiora la memoria di popoli e civiltà del passato, trasfigurata con sensibilità contemporanea in un intrigante gioco di accostamenti e contrasti, interazioni e contaminazioni capaci di mettere in risalto il talento dei tre musicisti e le peculiarità dei singoli strumenti.

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