Parametri microbiologi alterati di fronte alla spiaggia di Porto Tramatzu, probabilmente anche a causa delle temperature dell’acqua molto elevate di queste settimane, ed allora ecco che scatta il divieto di balneazione. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu in seguito alla lettura delle analisi effettuate su dei campioni di acqua marina da parte dell’Arpas.

Due i tratti che – con effetto immediato - sono stati temporaneamente vietati alla balneazione per un totale di circa un chilometro. Sarà compito del Settore Tecnico “apporre nei tratti di costa specificati - viene riportato nel documento - con distanze sufficientemente visibili, i cartelli indicanti la zona interdetta alla balneazione con gli estremi della presente ordinanza”. I campioni di acqua marina sono stati prelevati dall’Arpas nella giornata di mercoledì 2 settembre. oggi la comunicazione dei risultati.

L’ordinanza, come spiega il primo cittadino Pierpaolo Piu, sarà revocata qualora arrivassero dei campionamenti aggiuntivi che dovessero rilevare il rispetto dei valori limite. Nel giro di pochi giorni insomma, i valori potrebbero già rientrare nella normalità. Sino ad allora però occorre fare attenzione ai cartelli di divieto e fare il bango da un’altra parte.

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