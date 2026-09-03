Identità, tradizioni, prodotti locali. La rassegna organizzata all’associazione “Città della Terra Cruda” e dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Donori compie 10 anni.

Un traguardo importante per la manifestazione diventata negli anni un punto di riferimento regionale per la valorizzazione delle produzioni locali e della cultura del territorio.

«La decima edizione TerrAccogliente rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità – afferma l’assessore al Turismo Luca Aresu – anche quest’anno racconteremo Donori in tutte le sue sfaccettature: dalle produzioni locali alle architetture tradizionali in ladiri, dalle nostre eccellenze agroalimentari alla forza delle tradizioni. Donori TerrAccogliente è un evento che unisce e che cresce rafforzato dalla stretta collaborazione tra Comune, Associazione della Terra Cruda, e Pro Loco. Continueremo a sostenerlo perché crediamo nel valore del territorio e nella sua capacità di attrarre, emozionare e creare opportunità».

L’appuntamento è fissato per il 10 e 11 ottobre, con un programma ricco di degustazioni, laboratori, percorsi tematici, spettacoli e iniziative pensate per coinvolgere visitatori di ogni età.

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