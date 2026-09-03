Ultimo appuntamento con i Mercatini del Borgo, che oggi chiuderanno la quinta edizione con una serata dedicata ad arte, vino e musica.

A fare da cornice all’evento sarà ancora una volta il Parco Urbano di Porto Columbu, che nel corso dell’estate ha ospitato diversi appuntamenti della manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso per le località di Porto Columbu e Perd’e Sali.

La serata conclusiva, dal titolo «Calici d’Estate», prenderà il via alle 20 con l’apertura dei mercatini e un laboratorio di pittura dedicato ai bambini. Alle 20.30 spazio alla degustazione di vini, mentre alle 21.30 sarà la musica a chiudere la rassegna con il concerto dal vivo del Quartetto Jazz.

I Mercatini del Borgo sono promossi dal Comune e organizzati con la collaborazione del CCN S’Arrocca, con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali locali e offrire occasioni di incontro e socialità durante la stagione estiva.

Per tutta l’estate il Parco Urbano si è trasformato in un punto di ritrovo per residenti e visitatori, con iniziative dedicate all’intrattenimento, alla cultura, all’enogastronomia e alle famiglie. Con «Calici d’Estate» si conclude dunque un’edizione che ha confermato la formula dei Mercatini del Borgo come momento di promozione delle attività del territorio, ma anche come occasione per vivere gli spazi pubblici e rafforzare il legame tra comunità e territorio.

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