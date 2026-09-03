Tenta di rubare un’auto da un parcheggio privato, arrestato a QuartuIn manette un ragazzo di 29 anni, denunciato il complice
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Tentato furto di un’auto a Quartu dove la polizia nella notte ha arrestato un 29enne. Il giovane è stato bloccato dagli agenti della squadra Volante dopo che era riuscito a impossessarsi di un’auto all’interno di un parcheggio privato.
I poliziotti l’hanno sorpreso all’interno della vettura ferma in prossimità di un cancello. L’uomo avrebbe ammesso agli agenti le proprie responsabilità e per questo è stato arrestato per furto aggravato.
Nel frattempo, un secondo equipaggio della Volante ha individuato un altro uomo, fuori dal parcheggio: è stato denunciato per furto aggravato in concorso.
Il giudice, a seguito della convalida dell’arresto, nei confronti del ventinovenne ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia e la permanenza domiciliare durante le ore notturne.
(Unioneonline/A.D.)