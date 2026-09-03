Organizzata dall'associazione archeo culturale "Janna Arcana", si svolge domani, 4 settembre, a Settimo San Pietro, una serata dedicata a uno degli aspetti più affascinanti della civiltà nuragica: il rapporto tra cibo, convivialità, ritualità e società.

Il Banchetto nuragico, insomma. L'appuntamento è negli spazi di Su Magasinu, in via Mara 40.

“Il Banchetto Nuragico” vedrà protagonista l'archeologo Mauro Perra, tra i massimi esperti della civiltà nuragica, che dialogherà con l'antropologa Veronica Matta e con Paola Palmas, presidente dell'associazione archeo culturale Jenna Arcana", offrendo al pubblico l'occasione di avvicinarsi al mondo nuragico attraverso una prospettiva capace di andare oltre i monumenti e le grandi testimonianze archeologiche. Un viaggio nella Sardegna nuragica, con tante domande stimolanti. Cosa mangiavano i nostri antenati durante le cerimonie sacre e le festività dell'età del bronzo? Quali rituali accompagnavano la preparazione e la condivisione del cibo attorno ai nuraghi? L'incontro si propone come un viaggio affascinante attraverso le fonti archeologiche e i reperti legati alla tavola protostorica. Attraverso il contributo degli esperti verranno ricostruiti le abitudini alimentari, le tecniche di cottura, i recipienti utilizzati e il profondo valore sociale e religioso che il banchetto rivestiva nelle comunità sarde di oltre tremila anni fa. L'ingresso all'evento è aperto a tutti.

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