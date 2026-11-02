Una borsa di studio da trecentoventicinque euro. È l’importo che il Comune di Castiadas verserà agli studenti più meritevoli. Dieci, in totale, gli assegni di studio destinati, appunto, agli studenti residenti a Castiadas che si sono distinti per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2025-2026. «Un’iniziativa – ha sottolineato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - che vuole dare un riconoscimento al sacrificio, alla costanza e alla determinazione di tanti ragazzi e ragazze, ma anche offrire un sostegno alle famiglie che investono nell’istruzione dei propri figli».

Gli assegni andranno sia agli studenti che hanno concluso la terza media e intrapreso il percorso delle scuole superiori, sia a coloro che hanno frequentato le classi dalla prima alla quinta superiore, compresi i ragazzi che hanno conseguito il diploma di maturità. Tra i requisiti previsti, la residenza a Castiadas, il raggiungimento dei risultati scolastici minimi stabiliti e un Isee familiare non superiore a 25.500 euro.

«Non consideriamo queste risorse una semplice erogazione economica – ha aggiunto il primo cittadino - ma un investimento nella nostra comunità. Vogliamo che i ragazzi sappiano che il loro impegno conta, che i sacrifici fatti sui libri vengono riconosciuti e che le istituzioni sono al loro fianco».

© Riproduzione riservata