Cede la strada: voragine all’entrata di GesicoAl momento dello smottamento non transitavano veicoli. Nessun ferito. Carreggiata interdetta
Un improvviso smottamento ha prodotto una enorme voragine lungo la principale via d’accesso al centro abitato di Gesico, rendendo impraticabile tutto il tratto interessato e determinando la parziale interruzione della viabilità.
Fortunatamente, al momento del cedimento non stavano transitando veicoli e dunque non si sono registrati altri danni né feriti.
Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, per mettere in sicurezza l’area e interdire il passaggio.
A causa dello smottamento, l’accesso al centro abitato risulta attualmente garantito esclusivamente attraverso la direttrice nord, percorrendo la strada che collega il paese con il vicino comune di Mandas.
Allertati anche i tecnici specializzati e il personale addetto alla manutenzione stradale per la valutazione dei dei danni e la pianificazione dei necessari lavori di ripristino.
(Unioneonline)