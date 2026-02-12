Un improvviso smottamento ha prodotto una enorme voragine lungo la principale via d’accesso al centro abitato di Gesico, rendendo impraticabile tutto il tratto interessato e determinando la parziale interruzione della viabilità.

Fortunatamente, al momento del cedimento non stavano transitando veicoli e dunque non si sono registrati altri danni né feriti.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, per mettere in sicurezza l’area e interdire il passaggio.

A causa dello smottamento, l’accesso al centro abitato risulta attualmente garantito esclusivamente attraverso la direttrice nord, percorrendo la strada che collega il paese con il vicino comune di Mandas.

Allertati anche i tecnici specializzati e il personale addetto alla manutenzione stradale per la valutazione dei dei danni e la pianificazione dei necessari lavori di ripristino.

