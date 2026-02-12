Capoterra si prepara ad affrontare un’altra ondata di maltempo. Con un’ordinanza firmata ieri, il sindaco Beniamino Garau ha disposto per la giornata di oggi la chiusura dei parchi pubblici, degli impianti sportivi pubblici all’aperto e del cimitero comunale.

Il provvedimento arriva a seguito dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato il 10 febbraio dalla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale, che segnala forti venti e mareggiate a partire dall’11 febbraio e fino al 13 febbraio 2026.

L’amministrazione comunale ha ritenuto l’evento di rilevante impatto locale, con possibili rischi per la pubblica incolumità, soprattutto nei parchi pubblici dove sono presenti alberi ad alto fusto, e nelle aree all’aperto maggiormente esposte alle raffiche di vento.

Oltre alla chiusura di parchi, impianti sportivi e cimitero, l’ordinanza dispone anche il divieto di stazionamento nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado durante lo svolgimento delle attività didattiche, sempre per la giornata del 12 febbraio.

L’ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, oltre a essere trasmessa alla Prefettura di Cagliari e alla Stazione dei Carabinieri. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione del provvedimento.

