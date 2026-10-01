Entra nel vivo a Quartu il progetto "Territori Uniti 2025", iniziativa di cooperazione internazionale, cofinanziata dalla Regione che guarda all’altro lato del Mediterraneo e a un territorio in difficoltà come la Palestina.

L’intervento intende dotare di strumenti concreti gli operatori che lavorano con minori con disabilità, consolidare la rete dei servizi locali e promuovere percorsi educativi in grado di contrastare le dinamiche di esclusione e marginalità. Un’azione che vuole testimoniare come anche nelle situazioni più difficili sia possibile generare un cambiamento reale e magari dargli anche un’impronta duratura.

Nell’ottica di potenziare i centri per persone con disabilità delle municipalità palestinesi, un passo importante è stato compiuto nei giorni scorsi: è stato ultimato l’acquisto del primo dei tre minivan previsti dal piano d'azione. Questi mezzi di trasporto saranno essenziali per garantire la mobilità e l’accesso quotidiano ai centri da parte dei giovani con disabilità di Yatta, Idhna e Samou, abbattendo le barriere logistiche e favorendo l’inclusione sociale.

«L’impegno assunto con questo progetto per le tre comunità palestinesi sta prendendo forma e concretezza - commenta il Sindaco Graziano Milia -. Garantire ai ragazzi e alle ragazze con disabilità la possibilità di raggiungere ogni giorno i centri di formazione significa riconoscer loro un diritto fondamentale. È un’occasione di crescita, un piccolo contributo che anche la nostra città vuole dare verso un mondo più inclusivo e paritario, o semplicemente più giusto».

L’iniziativa è il risultato di una sinergia istituzionale che vede come capofila il Comune di Quartu Sant’Elena, in stretta collaborazione con le Amministrazioni locali palestinesi dei centri già citati, con l’Associazione SpazioAcca e con Focus Europe in qualità di soggetto tecnico, volto al supporto gestionale per il coordinamento del partenariato internazionale. Parallelamente alle dotazioni strumentali, Territori Uniti 2025 si concentra sullo scambio di competenze: l’Associazione SpazioAcca APS, responsabile delle attività formative, accoglierà dal 29 ottobre al 7 novembre nove operatori palestinesi provenienti dai centri per persone con disabilità. Gli operatori giungeranno in missione formativa per partecipare a un percorso di aggiornamento sulle metodologie di assistenza e cura, da mettere poi in pratica nei propri territori di origine.

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