Promuovere le occasioni di crescita culturale e dare un sostegno concreto ai giovani del paese che hanno appena concluso il percorso degli studi della scuola superiore.

Così la giunta comunale ha deciso di incrementare i soldi messi a disposizione dei giovani del paese appena diplomati.

Lo rimarca la vicesindaca con delega all’istruzione Stefania Erdas: «Abbiamo aumentato il budget delle borse di studio comunali portandolo da 2500 euro a 5500 euro per i diplomati perché vogliamo che un numero maggiore di studenti ne possa usufruire. In questo modo vogliamo riconoscere il merito e sostenere i giovani nel percorso verso il futuro perché ogni traguardo raggiunto dalle nostre ragazze e i nostri ragazzi è motivo di orgoglio per tutta la comunità».

La giunta comunale ha già individuato i criteri per assegnare le borse di studio e in caso di parità la precedenza sarà data agli studenti iscritti all’Università per l’anno accademico 2026/2027 e in caso di ulteriore parità la precedenza sarà data al candidato più giovane all’anagrafe.

E a Pabillonis non mancano le eccellenze con tanti giovani che hanno concluso gli studi in modo brillante e che in molti casi sono dovuti emigrare anche fuori Sardegna ala ricerca di quel lavoro che nella nostra isola rimane solo un lontano miraggio e che impedisce di potersi realizzare nella propria terra.

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