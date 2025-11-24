Quartu, celebrata la festa della Virgo FidelisLa patrona dell'Arma dei carabinieri, la cerimonia nella cattedrale di Sant’Elena
E' stata celebrata oggi nella cattedrale di Sant'Elena a Quartu la festa della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri, organizzata dalla Compagnia cittadina. Presente l’associazione nazionale dell’Arma, il sindaco di Quartu Graziano Milia, la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni, il comandante della Compagnia, Tenente Davide Revelant. Presente anche l’Associazione nazionale dei carabinieri, col presidente colonnello Federico Loiacono, numerosi rappresentanti di sezioni locali della stessa associazione e il comandante della Polizia locale Antonello Angioni. La messa è stata celebrata dal parroco monsignor Alfredo Fadda.