Campeggiatori abusivi nel parco di Molentargius a Quartu. Quello che non ti aspetti succede nell'area umida tra i fenicotteri e le altre specie che popolano la zona.

Qualcuno ha ben pensato di parcheggiare il camper, stendere i panni nella recinzione e sistemare tavoli e sedie. Tutto questo nell’area verde con ingresso di via Don Giordi. Ma la “vacanza” improvvisata all’interno dell’area umida è durata poco: i campeggiatori abusivi sono stati allontanati dal Presidio del Parco, ovvero dal personale dell’oasi naturalistica che assieme alla Forestale porta avanti i controlli all’interno del Molentargius. La segnalazione era arrivata da alcuni frequentatori dell’area verde che si erano accorti della presenza degli abusivi.

Non è la prima volta che succedono episodi di questo tipo non solo all’interno del parco ma anche in altre zone della città e soprattutto del litorale dove i camperisti si installano, in zone non autorizzate. Non solo: molto spesso le roulotte occupano gli spazi parcheggio in centro restando in sosta per diverso tempo. Campeggi improvvisati sono stati segnalati più volte anche in spiaggia in questo caso non con i camper ma con le tende soprattutto nelle zone di Margine Rosso e di altre spiagge della costa. Tende che senza alcune autorizzazione vengono montate e lasciate poi per giorni. Altre proteste arrivano per la presenza di gazebo e tendaggi vari montati nelle diverse spiagge ad occcupare spazio pubblico costringendo i bagnanti a sistemarsi altrove.

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