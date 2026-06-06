Incidente a Quartu in viale Europa, nel prolungamento della statale 554, con un ferito grave. Secondo una prima ricostruzione, un uomo alla guida di uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo sull’asfalto.

Avrebbe fatto tutto da solo senza coinvolgere altre persone o altri veicoli. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale in codice rosso al Brotzu per un politrauma.

© Riproduzione riservata