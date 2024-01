I sette pitbull tenuti in una villetta in via Rodi, nel litorale di Quartu, che avevano già sbranato tre cani, l’ultimo soltanto qualche giorno fa, e che erano ormai diventati il terrore dei residenti, adesso non potranno più creare problemi.

Dopo l’intervento del servizio veterinario dell’Asl e della Polizia locale e dopo le segnalazioni e petizioni degli abitanti della zona, è infatti arrivata l’ordinanza del sindaco Graziano Milia che prevede una serie di provvedimenti nei confronti del proprietario degli animali che dovrà anche provvedere a trasferirli in altro luogo più idoneo.

In base a quando scritto nell’ordinanza, prima di tutto, entro tre giorni, non solo i pitbull e gli altri cani presenti dovranno essere allontanati dall’abitazione in via Rodi, ma dovrà anche essere applicato il microchip a tre di questi non ancora identificati.

Il proprietario inoltre, dovrà portare i cani con museruola e guinzaglio «ogniqualvolta si trovi in aree urbane e in luoghi aperti al pubblico».

Inoltre avrà l’obbligo di partecipare a un percorso formativo a suo carico per la detenzione dei cani impegnativi, indicato dalla Asl, con obbligo di comunicazione alla Polizia Locale e dovrà stipulare un’apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi per ciascun cane detenuto e corrispondente ai microchip indicati in precedenza e per eventuali altri cani di razza pitbull/american staffordshire terrier, non presenti nell’elenco.

