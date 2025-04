Fumogeni rossoblù, fuochi d’artificio e passaggio del feretro tra due ali di folla, ieri davanti al cimitero di Quartu, per l’addio a Mirko Farris, morto a 37 anni in un incidente in moto.

Lo schianto nella notte tra venerdì e sabato scorsi: il trentasettenne era il passeggero della Kawasaki guidata dall’amico Roberto Sirigu, 39 anni, quando il mezzo è andato fuori controllo vicino a una curva sulla Statale 466, tra Ussana e Monastir. L’impatto è stato fatale per Farris. Sirigu invece è stato ricoverato al Brotzu.

Ieri l’estremo saluto, con la comunità di amici e parenti in lacrime. A campeggiare, uno striscione: «Mirko Vive», c’era scritto. Nel ricordo di chi lo ha conosciuto e in quello delle due figliolette.

