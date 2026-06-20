Quartu, a Is Ammostus tra le fiamme anche bombole di GplSolo in serata il rogo è stato spento con l’avvio delle operazioni di bonifica
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Pomeriggio di fuoco a Is Ammostus, fra “Is Funtaneddas” e la via dell’Autonomia regionale. Devastati ettari di terreno a stoppie, danneggiata una abitazione rurale e un’auto.
Tra le fiamme anche alcune bombole di Gpl che hanno rallentato l’operazione di spegnimento durata alcune ore.
Hanno operato i vigili de fuoco e i volontari dell’associazione di volontariato del Nos di Quartu, oggi impegnati in diversi fronti nei territori di Quartucciu e Monserrato dove sono andati a fuoco diversi ettari di terreno.
Il fuoco ha trovato facile esca ovunque fra le sterpaglie da tempo a secco, avvicinandosi anche la zona industriale di Quartu. Solo in serata il rogo è stato spento con l’avvio delle operazioni di bonifica.