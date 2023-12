Un boato fortissimo sovrasta la musica.

Mentre in piazza XVIII Aprile a Quartu si balla la salsa nell'ambito della giornata di festeggiamenti organizzati dal centro commerciale naturale di via Porcu, per il fine anno, in piazza Venezia nella tarda serata di sabato due auto parcheggiate nelle strisce blu prendono fuoco. Lo spavento è tanto e molti corrono nella via per spostare le proprie auto per paura che potessero essere coinvolte dal rogo.

Sul posto è immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Si dovrà adesso stabilire se l'incendio sia stato di natura dolosa o dovuto a un corto circuito. Alcuni testimoni raccontano però di avere visto una «scia di fuoco come se avessero gettato in strada del liquido infiammabile».

