I carabinieri della stazione di Pula hanno arrestato due uomini, un 56enne e un 53enne, entrambi originari del paese, durante un controllo stradale lungo la statale 195. Fermati per accertamenti, i due sono stati trovati in possesso di 100 grammi di eroina.

Le perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire altri 11 grammi della stessa sostanza e circa 6.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I due arrestati compariranno in mattinata davanti al Tribunale di Cagliari per il processo con rito direttissimo.

