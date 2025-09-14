Brutta avventura per un sub nelle acque di Pula. Ieri Filippo Porcu, 51 anni – nato a Cagliari ma residente a Pula – è rimasto ferito dall’elica di una barca. L’uomo ha riportato ferite gravi alla schiena ed è stato trasferito in elisoccorso al Brotzu in codice rosso. Qui, arrivato nel reparto di Ortopedia, è stato dichiarato non in pericolo di vita.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. A chiamare i soccorsi sono stati gli occupanti dell’imbarcazione che hanno portato il sub a bordo prima di ritornare verso la terra ferma. Dove, ad attendere Porcu, c’era già una medicalizzata del 118.

I soccorritori sono intervenuti immediatamente e hanno riscontrato ferite multiple, anche abbastanza profonde, tanto da temere il peggio. Da lì la decisione di non raggiungere l’ospedale via terra e di optare per l’elisoccorso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata