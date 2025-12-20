l’assemblea
20 dicembre 2025 alle 20:27
Villaputzu, lunedì si riunisce il Consiglio comunaleSotto esame una variazione al bilancio di previsione
Il Consiglio Comunale di Villaputzu è convocato in seduta pubblica e straordinaria, presso la sala consiliare del Comune in Via Leonardo Da Vinci, il giorno 22 dicembre, alle ore 15.
All'ordine del giorno, la variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 e la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024.
