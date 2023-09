Torna “Pula in bicicletta, uno stile di vita”, appuntamento giunto alla settima edizione che domani permetterà agli amanti delle passeggiate all’aria aperta di partecipare alla speciale pedalata ecologica. L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere la mobilità sostenibile e, allo stesso tempo, permettere a grandi e bambini di riscoprire il territorio.

L’appuntamento, organizzato dall’associazione “La scatola magica” in collaborazione con il Comune, prevede il raduno dei partecipanti alle 9,30 in piazza Del Popolo, con una breve introduzione da parte della Scuola ciclismo di Sarroch: alle 10,20, partenza della pedalata per le vie di Pula, con breve sosta alla zona archeologica di Nora.

Alle 11,30, rientro del corteo in piazza Del Popolo, dove ad attendere i bambini ci sarà l’animazione, il nutella party e l’estrazione dei biglietti della lotteria, che prevede come primo premio una bicicletta.

