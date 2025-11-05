Pula, gli autobus degli studenti partono troppo presto la mattina: il Comune chiede un incontro urgente all'ArstI giovani costretti ad attendere quasi un’ora fuori da scuola prima dell’inizio delle lezioni
Pullman degli studenti che partono troppo presto, e ragazzi costretti a restare quasi un’ora fuori dalle scuole del capoluogo prima dell’inizio delle lezioni: il Comune ha chiesto un incontro urgente all’Arst per discutere del problema.
Il sindaco Walter Cabasino e l’assessora alla Pubblica istruzione, Manuela Serra, evidenziano il problema sollevato dai genitori degli studenti che ogni giorno raggiungono le scuole di Cagliari:
«In seguito alla modifica degli orari i ragazzi sono costretti a uscire di casa troppo presto, da Pula partono intorno alle 6,40, da Santa Margherita anche prima. I nuovi orari adottati dall’Arst comportano un arrivo anticipato a scuola, costringendo i ragazzi ad attendere per quasi un’ora l’ingresso in classe. Molte famiglie hanno rimarcato la questione della sicurezza, visto che gli studenti arrivano nel capoluogo tra le 7,20 e le 7,30: ieri, molti ragazzi hanno preferito prendere il pullman di linea delle 7. Per questo chiediamo all’azienda del trasporto pubblico un incontro urgente per individuare una soluzione che accontenti tutti».