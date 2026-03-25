Dopo tredici anni di lavori di ristrutturazione e valorizzazione, il Museo Patroni di Pula riapre finalmente al pubblico.

Al taglio del nastro del museo completamente rinnovato parteciperanno i rappresentanti dell’amministrazione comunale, della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano e della Fondazione Pula Cultura Diffusa.

L’evento rappresenta un’importante occasione per scoprire le nuove sale espositive, le opere restaurate e le innovazioni museali che rendono il Museo Patroni un punto di riferimento culturale per il territorio.

Dopo l’inaugurazione sarà possibile visitare i nuovi spazi espositivi (nove le sale espositive), conoscere tutte le novità presenti nel Museo e intervistare i protagonisti di questa rinascita.

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