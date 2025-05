Il comune di Sinnai ha pubblicato un avviso per la concessione in uso gratuito a favore degli enti del terzo settore dei locali facenti parte del Polo dell'associazionismo ambientale, culturale, sportivo e della Protezione civile. Le domande devono essere presentate entro il 18 giugno.

La struttura costata tre milioni e 200mila euro è stata finanziata con fondi pnrr. I lavori appaltati nel 2023 sono stati davvero realizzati a tempo di record con i nuovi fabbricati da destinare a sede per le associazioni le cui sedi sono attualmente sparse sul territorio. Prioritariamente pensate per le associazioni di Protezione Civile, l'eventuale spostamento di queste garantirà comunque la disponibilità per l'Ente degli spazi attualmente a loro destinati. Un primo fabbricato, realizzato su una superficie di circa 477 metri quadrati, avrà funzione esclusiva di autorimessa. Il passo dei pilastri e la profondità dello stabile sono adatti ad ospitare i mezzi di soccorso.

Un secondo fabbricato, con una planimetria a L, è stato realizzato su due livelli fuori terra per una superficie complessiva di circa 561 metri quadrati a piano.

© Riproduzione riservata