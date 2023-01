Il gran freddo degli ultimi giorni comincia a farsi sentire anche nei collegamenti tra l’Isola e la terraferma. I primi aerei in partenza dall’aeroporto di Elmas sono in attesa di poter decollare. Le piste e gli aerei sono ghiacciati, i voli ritardano.

La situazione alle 6 del mattino si è dimostrata subito incerta. Le macchine parcheggiate nell'aerostazione hanno subito gli effetti del freddo: il termometro ad Elmas durante la notte è arrivato a - 1. L'aereo per Cracovia, primo in lista, sarebbe dovuto decollare alle 5.45, ma, dopo aver iniziato le procedure di imbarco, il personale di assistenza ha fatto riaccomodare i passeggeri in fila, nell'attesa di un miglioramento delle condizioni della pista e degli aerei.

Di fronte ai gate tanto il nervosismo tra le persone, che cercano un posto dove sedersi per ingannare il tempo.

Al momento i velivoli dovrebbero cominciare a decollare intorno alle 8, ma si aspettano aggiornamenti. L'unico volo in movimento è quello atterrato da Pisa poco dopo le 7 e che è pronto è ripartire.

