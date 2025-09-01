Ha riaperto regolarmente al pubblico questa mattina, lunedì 1 settembre, il parco dell’ex Vetreria a Pirri. L’area verde era stata chiusa ieri per consentire un intervento di disinfestazione contro la vespa orientale.

Alle 7.30 di oggi gli operatori della Proservice hanno effettuato una nuova verifica, rilevando soltanto una presenza sporadica dell’insetto, considerata nella norma per una specie ormai stabilmente insediata sul territorio.

Il Comune ha disposto non solo l’intervento mirato svolto nel pomeriggio di domenica, ma anche ulteriori controlli e monitoraggi in tutti i parchi e le aree verdi cittadine, per di garantire sicurezza e tutela dei cittadini.

(Unioneonline/v.f.)

